Хуситы заявили об ударах по объектам нефтяной компании в Эр-Рияде и Хурайсе

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Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли комбинированные удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил движения.

Согласно заявлению, были проведены две специальные военные операции с применением баллистических ракет и беспилотников. Первая операция была направлена против компании Aramco в столице Саудовской Аравии, вторая – против компании в районе Хурайс.

Хуситы утверждают, что обе операции достигли поставленных целей, удары были точными и привели к крупным пожарам на атакованных объектах.

В заявлении также отмечается, что за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 авиационных и ракетных ударов по Сане, а также провинциям Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хаджа и Саада. По данным движения, с начала нынешнего обострения общее число таких ударов достигло 1 460.

Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими, в свою очередь, объявил о начале военной операции по возвращению территорий, остающихся вне контроля властей.

В обращении к народу он заявил, что все силовые структуры перешли от этапа подготовки к "этапу освобождения", поскольку возможности для деэскалации исчерпаны.

В ответ официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что силы движения отбили попытку продвижения правительственных войск на востоке провинции Эль-Джауф.

По его словам, уничтожена или выведена из строя многочисленная техника, десятки военнослужащих противника погибли или получили ранения, а скопления сил подверглись ударам баллистическими ракетами и беспилотниками.

Ранее международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния хуситам и защиты граждан. Палата представителей одобрила запрос Рашада аль-Алими.