Фото: depositphotos/belchonock

Трое жителей Кирсановского района Тамбовской области заключены под стражу по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщила региональная прокуратура в мессенджере MAX.

По версии следствия, с апреля по август 2026 года фигуранты вымогали деньги у вдовы участника специальной военной операции. Потерпевшей причинен ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

Подозреваемые арестованы на два месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Тольятти арестовали троих местных жителей, подозреваемых в похищении 19-летнего молодого человека, который заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.

Согласно версии следствия, в 2025 году молодого человека удерживали несколько дней, добиваясь передачи его банковской карты. После этого с нее похитили более 2,5 миллиона рублей, перечисленных потерпевшему в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с министерством обороны.

