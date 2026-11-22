Фото: MAX/"Полиция Южного Урала"

Пятнадцать пассажиров пострадали при ДТП с автобусом в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла 21 ноября на участке автодороги от железнодорожной станции Бишкиль до села Варламово.

По предварительным данным, водитель автобуса "Ивеко" в условиях осадков съехал в левый кювет по ходу движения, после чего транспортное средство наехало на дерево. В салоне находились 16 человек.

"Одной женщине, 1952 года рождения, потребовалась медицинская помощь: с полученными травмами она была госпитализирована", – говорится в сообщении.

На следующий день, 22 ноября, в медицинское учреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначили стационарное лечение.

Госавтоинспекция проводит расследование и выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на 15-м километре Полевского тракта произошло ДТП с участием семи автомобилей. Травмы получили 42-летний водитель Volkswagen Polo и три его пассажира.

До этого в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Lexus. В результате пострадали пять человек. Всех пострадавших госпитализировали.