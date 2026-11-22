Фото: MAX/"Полиция Югры"

Полицейские в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа задержали четверых молодых людей, которые стреляли в воздух из пистолета во время свадьбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, выстрелы прозвучали днем 21 ноября возле дома на улице Ленина. Стреляли из одного пистолета. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве. Один из доставленных в отдел мужчин ранее был судим за грабеж и вымогательство.

На кадрах оперативной съемки видно, что выстрелы звучали под музыку, игравшую из машин, и свист. Сами задержанные пояснили, что пистолет был охолощенным. Они раскаялись и рассказали, что стреляли в том числе для того, чтобы "казаться крутыми".

Ранее суд в Приморье приговорил 73-летнего жителя Находки к 1,5 года колонии общего режима за стрельбу по детям с балкона. Мужчине не понравился шум игравших во дворе детей. В результате у 13-летней девочки после выстрела были кровоподтек и ссадина на голове.

