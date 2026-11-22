Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнце остается спокойным уже около двух месяцев, и сильных вспышек до конца 2026 года, скорее всего, не будет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, нынешние всплески активности дают только средние вспышки, а последний раз событие уровня X фиксировали в июле.

Богачев пояснил, что на горизонте нескольких недель солнечная активность прогнозируется плохо. Поэтому спокойный сценарий выглядит заметно вероятнее, хотя на звезде, по словам ученого, "может быть что угодно".

Он привел пример 2017 года: тогда активность плавно снижалась к минимуму на протяжении трех лет, однако в сентябре произошла самая крупная серия вспышек десятилетия.

Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности M – M2.4. Источником события стала группа пятен 4576 (S21W88), продолжительность вспышки составила 26 минут.

До этого ученые заявили о завершении всплеска солнечной активности. По мнению исследователей, Солнце израсходовало накопленные энергетические ресурсы, в связи с чем число и мощность вспышек снова снижаются.