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На Солнце в четверг, 19 ноября, произошла вспышка предпоследнего класса мощности M – M2.4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Событие зафиксировали в 16:24 по московскому времени в рентгеновском диапазоне. Его источником стала группа пятен 4576 (S21W88), продолжительность вспышки составила 26 минут.

Ранее сообщалось, что на Земле произошла слабая магнитная буря класса G1. Причиной стала небольшая корональная дыра на Солнце. Она повлияла на параметры солнечного ветра, что и вызвало бурю.

При этом ученые заявили о завершении всплеска солнечной активности. За этот период на поверхности звезды произошло свыше 40 вспышек. По мнению исследователей, Солнце израсходовало накопленные энергетические ресурсы, в связи с чем число и мощность вспышек снова снижаются.