Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница, 20 ноября, станет последним днем потепления в Москве, после чего температура воздуха начнет снижаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

По его словам, в пятницу воздух прогреется до плюс 7 градусов, что примерно на 3 градуса выше климатической нормы. Такая теплая погода сохранится до конца дня.

Уже в субботу, 21 ноября, дневная температура начнет снижаться – ожидаются ночные заморозки. Синоптик также рассказал, что с понедельника, 23 ноября, отрицательные значения прогнозируются и днем.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в воскресенье, 22 ноября, в Москве ожидается похолодание до минус 2 градусов. По его прогнозу, возможны мокрый снег и небольшой снег к вечеру. В ночь на 21 ноября также пройдет небольшой дождь.

