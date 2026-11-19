Фото: 123RF.com/ruskpp

В Минске состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили, сообщило российское дипведомство.

Переговоры прошли в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога. Зурабашвили также занимает должность первого заместителя министра иностранных дел Грузии.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. По итогам встречи удалось достичь ряда практических договоренностей.

Кроме того, представители России и Грузии условились продолжить контакты для дальнейшего развития отношений между Москвой и Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям был обоснованным и прагматичным. По его словам, в момент принятия этого решения грузинские власти столкнулись с масштабной критикой.

