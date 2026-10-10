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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против России было правильным, рациональным и прагматичным. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о снятии США ограничений на российское дизельное топливо. Кобахидзе отметил, что в свое время решение Грузии не присоединяться к санкциям сопровождалось масштабной критикой.

Ранее Кобахидзе заявлял, что разногласия и ошибки прошлого не должны становиться основой вражды между грузинским и российским народами. Он сообщил, что власти собираются пресекать попытки радикальной оппозиции насаждать антироссийские настроения.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что Москва настроена на восстановление отношений с Тбилиси, если Грузия не станет "разменной монетой в играх против России". По словам директора четвертого департамента стран СНГ МИД Михаила Калугина, грузинская сторона демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешней политике.

