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Ракетную опасность объявили в пяти регионах России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ракетная опасность объявлена в Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях. Это следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Жителей призвали сохранять спокойствие и незамедлительно проследовать в безопасное место.
Для вызова экстренных служб действует единый номер 112.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Орле. В результате атаки было повреждено предприятие, погибли пять человек.