Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ракетная опасность объявлена в Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях. Это следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителей призвали сохранять спокойствие и незамедлительно проследовать в безопасное место.

Для вызова экстренных служб действует единый номер 112.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Орле. В результате атаки было повреждено предприятие, погибли пять человек.