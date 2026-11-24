Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности, которое 24 ноября провел Владимир Путин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в 2026 году власти уже провели несколько рабочих совещаний на эту тему. Вместе с руководителями энергокомпаний, коллегами из правительства и регионов договорились увеличить производство топлива, сформировать его запасы, а также перестроить логистические цепочки.

Среди других принятых решений – ограничение экспорта бензина, авиакеросина и дизеля, кроме частичных поставок на мировые рынки, введение механизма импортного демпфера, а также коррекция биржевых норм для продажи моторного топлива.

В результате, отметил президент, удалось сохранить стабильность топливного рынка, наладить устойчивое снабжение экономики и обеспечить потребность граждан и бизнеса. После пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве субъектов страны стабилизировались, добавил Путин.

Российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и зависит от тенденций на глобальных рынках. Важно реагировать на эти факторы для обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний.

В связи с этим президент считает необходимым и дальше комплексно развивать маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком – Северным морским путем. Этот маршрут позволяет в 1,5–2 раза сократить сроки доставки грузов российским партнерам и существенно снизить затраты на логистику.

"Чтобы в полной мере раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора, необходимо развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса для перевозки грузов в российской Арктике и ледоколы для их проводки", – подчеркнул Путин.

Кроме того, он напомнил о росте спроса со стороны партнеров из Азии. Для развития такого сотрудничества следует наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава государства также обратил внимание на важность нефтепереработки и нефтехимии на востоке России и роста индустриальных возможностей этого региона.

На этом же заседании Путин указал, что попытки Европы ограничить экспорт энергоносителей из России приведут к тому, что у европейских стран будет меньше газа и нефти, но больше проблем. С его слов, Россия намерена расширять рынки сбыта энергоресурсов и сотрудничать с ответственными партнерами.