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Посла России в Польше Георгия Михно вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом РИА Новости сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Неизвестный летательный аппарат упал в районе населенного пункта Новый Липовец в Польше 20 ноября. Представители местной прокуратуры уточнили, что объект рухнул на поле, жертв и разрушений нет.

Позднее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, назвав его случайной ошибкой. При этом, по словам американского лидера, сделала это Россия, однако доказательств своих слов он не привел.

Президент США предположил, что речь идет о беспилотнике и пару небольших ракет, но подчеркнул, что не считает это поводом для эскалации конфликта или жестких ответных мер.