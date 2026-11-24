Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Сергей Бобылев

МВД России объявило в розыск основателя рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка. Об этом свидетельствует информация, представленная в базе ведомства.

В карточке Михалка указано, что он разыскивается по статье УК России. Однако по какой именно, не уточняется.

В мае Следственный комитет Белоруссии внес музыканта в перечень лиц, в отношении которых началось специальное производство. Ему предписали явиться в Минск для проведения следственных действий.

Позднее Михалка заочно приговорили в республике к 4 годам колонии общего режима по двум уголовным статьям. Исполнителю предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и оскорблении президента.