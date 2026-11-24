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Бывший президент Франции Николя Саркози 30 ноября предстанет перед судом по обвинению в преступном сговоре. Разбирательство связано с попыткой добиться отзыва показаний бизнесмена Зиада Такьеддина, который обвинял экс-главу государства в получении денег от Ливии на президентскую кампанию 2007 года, сообщает BFMTV.

Вместе с Саркози по делу проходят его экс-супруга Карла Бруни и светская львица Мими Маршан. Им вменяют преступный сговор с целью подготовки мошенничества в составе организованной группы и укрывательство подкупа свидетелей.

В ноябре 2020 года Такьеддин, выступавший посредником между ливийскими властями и избирательным штабом Саркози, дал интервью, в котором отказался от обвинений в адрес бывшего президента. Бизнесмен умер в сентябре 2025 года.

По версии следствия, организатором отказа от показаний был Саркози. Бруни и Маршан, как предполагается, помогали ему в попытке ввести правосудие в заблуждение и добиться оправдания с помощью мошеннических схем.

Новое дело связано с расследованием предполагаемого финансирования президентской кампании Саркози ливийскими властями. Оно началось в 2012 году после публикации Mediapart документов о возможной передаче 50 миллионов евро на нужды избирательного штаба экс-президента в 2007 году.

Бывшего лидера Франции обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией в октябре 2020 года. Прокуратура потребовала приговорить его к 6 месяцам тюрьмы и выписать штраф в размере 3 750 евро.

В 2021-м экс-президента признали виновным в тратах 42 миллионов евро вместо разрешенных 22 миллионов. Кроме того, в 2023 году против него возбудили новые дела о судебном мошенничестве.

В сентябре 2025-го Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы и поместили в заключение, но уже в октябре перевели под домашний арест с запретом на выезд из страны. В 2026 году Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство политика об условно-досрочном освобождении.