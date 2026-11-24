Фото: 123RF.com/pjjaruwan

Популярный среди зумеров световой будильник помогает регулировать выработку мелатонина и легче просыпаться по утрам во время "офисной полярной ночи". Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Ранее пользователи Сети начали массово хвалить и просить "рассветный" будильник в подарок на Новый год. Вместо резкого сигнала он постепенно наполняет комнату теплым светом, имитируя восход солнца.

По мнению Бузунова, такое устройство действительно полезно, особенно зимой, в период так называемой офисной полярной ночи, когда приходится добираться до работы и обратно в темное время суток.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ В этот период могут нарушаться циркадные ритмы, так как организм уже плохо понимает, когда день, когда ночь. А главное, утром при недостатке света продолжается выработка мелатонина, из-за чего человеку сложно вставать. Световой будильник помогает остановить выработку гормона в нужное время.

Однако включаться такое устройство должно за полчаса до предполагаемого пробуждения, чтобы постепенно увеличивать освещенность в комнате и готовить организм к бодрствованию.

"Выбирая световой будильник, надо обратить внимание на возможность регулировать цветовую температуру. С утра легче проснуться при воздействии яркого белого света выше 5 500 кельвинов. Вечером же организму важно настраиваться на отдых, а этому способствует желтоватый теплый свет порядка 1 700 кельвинов", – подчеркнул Бузунов.

Однако такой будильник все равно должен содержать звуковой сигнал, поскольку нельзя надеяться на то, что свет сможет пробудить. В идеале – иметь не стандартный набор мелодий, а расширенный. Плюс лучше всегда менять звонок после тяжелой рабочей недели, чтобы избежать дополнительного стресса из-за уже ассоциирующихся с ней звуков, заключил сомнолог.

Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что мужчины чаще всего желают получить на Новый год новый автомобиль, а женщины – заграничное путешествие. В целом же взрослые часто обращаются с просьбами о здоровье себе и близким.

