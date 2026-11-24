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Одна из башен финансового квартала Эр-Рияда подверглась атаке. Об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

Он добавил, что на месте происшествия работают компетентные органы.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные данные указал, что удар пришелся по самому высокому небоскребу города. Именно в этом здании размещается Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Местные жители рассказали, что по финансовому кварталу ездила машина с громкоговорителем: прохожих призывали укрыться в безопасном месте. При этом предупреждений об угрозах на телефоны горожан не приходило – в отличие от ситуации во время недавних забастовок.

Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" выпустило три крылатые ракет по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. Военный представитель Яхья Сариа уточнил, что операция достигла цели.