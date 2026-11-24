Фото: РИА Новости/стрингер

Спектакли "Белая гвардия" Малого театра, "Ревизор" Мастерской "12" Никиты Михалкова, "Нежное сердце" Московского театра Олега Табакова и "Идиоты" МХТ имени А. П. Чехова удостоены дипломов XXXIII сезона премии "Золотая маска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Данные постановки попали в список самых заметных работ сезона. Всего же в лонг-лист включили 100 спектаклей из разных регионов страны.

На премию 2027 года в номинации "Драматический театр. Большая форма" претендуют три столичные работы – "Анна Каренина" Малого театра, "Блеск и пепел" Театра имени Евгения Вахтангова и "Репетиция оркестра" "Ленкома Марка Захарова".

Кроме того, в перечень вошли "Степь. Песнь камня" Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова из Абакана, "Мир во время войны" Владимирского академического драматического театра, "Гамлет" Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина, "Село Степанчиково и его обитатели" московской "Мастерской П. Н. Фоменко", "Дядя Ваня" новосибирского театра "Красный факел", а также "Пеший Махмут" Татарского театра "Нур" из Уфы.

Отмечены и "Вишневый сад" Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова, "Царь Федор Иоаннович" Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина, "Обломов" Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого, "Чайка" и "Таня" Камчатского театра драмы и комедии.

Помимо вышеперечисленных постановок, в список вошли "Шинель" Театра юного зрителя "Саби" из Владикавказа, "Эзоп" Драматического театра "Грань" из Новокуйбышевска, "Фея кукол" Ростовского музыкального театра, "Алые паруса" Северского музыкального театра и "Ма-ма" Театра обско-угорских народов "Солнце" из Ханты-Мансийска.

Санкт-Петербург в перечне представляют "Король Лир" и "Старший сын" Театра имени Ленсовета, "Гамлет" театра-фестиваля "Балтийский дом", "Борис Годунов" Мариинского театра и "Красная Жизель" Театра балета Бориса Эйфмана.

Ранее фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август" получил Гран-при II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Картина победила в номинации "Лучший фильм". Создателям картины вручили статуэтку и якутский бриллиант стоимостью 1 миллион долларов.