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Адвокатская палата Москвы лишила Калоя Ахильгова статуса адвоката сроком на один год. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Ахильгова, решение принял совет палаты по заявлению одного из его доверителей. Детали спора адвокат раскрывать не стал, однако назвал решение "несоразмерным наказанием", которое он намерен обжаловать.

Ахильгов уточнил, что жалоба поступит в Федеральную палату адвокатов. Между тем отметка о прекращении статуса уже появилась в Едином государственном реестре адвокатов.

Ранее Владимир Путин включил в состав Совета по правам человека телеведущую Тутту Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко). Кроме того, в список вошли вице-президент СРО "Национальная ассоциация "Союз психотерапевтов и психологов" Анна Данилова, директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, академик РАН и президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.