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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после удара украинских военных по автовокзалу "Южный" в центре Донецка. По данным следствия, в результате атаки пострадали восемь мирных жителей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в сотрудники ведомства уже ведут следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные военнослужащие Вооруженных сил Украины, причастные к атаке.

"Каждое такое действие получит правовую оценку, а ответственность станет неотвратимой для всех – и для тех, кто отдавал преступный приказ, и для его исполнителей", – говорится в сообщении.

Ранее семь человек пострадали в Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ. Люди получили ранения в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета. В числе пострадавших – девочка 2012 года рождения. Кроме того, зафиксированы повреждения жилых домов и гражданских объектов.