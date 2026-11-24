Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 699 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны перехватили и уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря. Также беспилотники ликвидировали над столичным регионом, Смоленской, Орловской, Белгородской, Брянской и Калужской областями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона направлялись 355 беспилотников. Большую часть аппаратов силы ПВО Минобороны перехватили на дальних подступах. Еще 63 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к Москве.