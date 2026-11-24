Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сложные погодные условия ожидаются в Москве 24 ноября. В течение дня местами пройдет сильный снег, который может привести к образованию гололедицы на дорогах. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов. В ночные часы похолодает до минус 3 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет находиться в пределах 736–740 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 4 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 24 и 25 ноября. Жителям рекомендуют не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.