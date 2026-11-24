Фото: ТАСС/Софья Сандурская

На территории ВДНХ 24 ноября начнет работать ледовая площадка площадью более 20 тысяч квадратных метров. Она станет крупнейшим катком Москвы в новом зимнем сезоне, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Ледовые дорожки пройдут вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для посетителей подготовят отдельные площадки для игры в хоккей и катания детей.

На территории катка также откроют несколько кафе, где гости смогут согреться горячими напитками и перекусить. Время работы со вторника по пятницу – с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

Официальное открытие зимнего сезона на ВДНХ запланировано на 27 и 28 ноября. В программе заявлены выступления музыкантов, балет на льду и хоккейные игры. Кроме того, на основном катке будут работать пять павильонов с пунктами проката коньков и раздевалками.

Ранее каток открылся на Северном речном вокзале. Площадь ледовой площадки превысила 9 тысяч квадратных метров. Одновременно там смогут кататься более 1,5 тысячи человек.