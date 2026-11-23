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Власти Стамбула не нашли подтверждений того, что в окрестностях города действительно появился лев. Специалисты изучили записи с камер наблюдения и установили, что запечатленное на них животное не относится к семейству больших кошек, сообщает пресс-служба администрации провинции.

Поиски начались 22 ноября после того, как житель деревни Ускумрукей заявил, что видел льва возле жилого комплекса. Позже животное удалось засечь с помощью тепловизора, однако обнаружить его на местности не получилось.

К проверке привлекли несколько ведомств. С помощью беспилотников с тепловизионными камерами специалисты обследовали около пяти гектаров территории, но не обнаружили никаких следов дикого животного.

После изучения новых видеозаписей, сделанных с других ракурсов, власти пришли к выводу, что на них запечатлен не лев и вообще не представитель подсемейства больших кошек.

На время поисков власти закрыли для посещения Белградский лес – один из крупнейших лесопарков Стамбула, расположенный рядом с деревней Ускумрукей. Генеральная прокуратура города также начала расследование произошедшего.

В поисковой операции участвовали сотрудники управления по охране природы и национальным паркам, жандармерии, муниципальных служб и ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее в японском городе Маэбаси медведь неожиданно появился посреди жилого района, высунувшись из водосточного канала. Животное заметил полицейский во время патрулирования улиц, которое проводилось после многочисленных сообщений о появлении хищника.