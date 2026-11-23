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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы приобретения государством доли в Nvidia, поскольку это могло бы привести к судебным разбирательствам из-за обвинений в инсайдерской торговле. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

"Я был бы только рад, но не хочу, чтобы на меня подали в суд", – пояснил американский лидер.

Трамп также отметил, что возвращение Дженсена Хуанга на пост главы компании связано с интересами страны, а не с возможным влиянием на стоимость акций Nvidia. При этом президент признался, что не ожидал столь активной реакции рынка.

Тем временем Nvidia после объявления о возвращении Хуангу должности заняла второе место среди крупнейших компаний мира по рыночной капитализации, которая достигла 4,021 триллиона долларов. Выше расположилась Apple с показателем 5,070 триллиона долларов, а следом – Microsoft с 3,710 триллиона.

Расследование против Хуанга началось в ноябре из-за подозрений в связях с китайской разведкой. Обстоятельства вынудили бизнесмена подать в отставку, однако сотрудники компании потребовали его возвращения.

Совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности гендиректора 23 ноября. Трамп заявил, что лично обсуждал личность главы компании с председателем КНР Си Цзиньпином и убеждал совет директоров вернуть разработчика.