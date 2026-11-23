Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по подозрению в хищениях. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По информации источника, с главой региона ведутся следственные действия. В то же время оперативные действия проводятся в областном правительстве. Сотрудники оказывают полное содействие, рассказала министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова, добавив, что Чибис дает показания в Москве.

При этом правительство региона продолжает работать в обычном режиме.

Ранее столичный суд приговорил каждого из экс-руководителей ПАО "Промсвязьбанк" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении около 40 миллиардов рублей у кредитной организации. Кроме того, с Ананьевых будет взыскано около 40 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба.