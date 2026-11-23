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Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, известному как Shaman, может грозить административная ответственность за штаны с флагом России. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро МКМ Геннадия Кузьмина.

Юрист отметил, что в этом случае речь идет о статье о нарушении порядка использования триколора, наказание по которой предусматривает штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что применение государственного флага ради продвижения своих проектов создает иллюзию официальной поддержки со стороны государства, а получить разрешение на такой формат очень сложно.

"Здесь, возможно, человек преследует коммерческие цели и использует российскую символику, за счет чего привлекает внимание", – пояснил Кузьмин.

Ранее Shaman заявил, что недоброжелатели пытаются навязать обществу образ патриота, который носит валенки с тулупом и живет в избушке. Однако артист подчеркнул, что патриотизм должен быть "зубастым, ярким, дерзким, местами провокационным". Это Дронов старается показать на своем примере.

До этого исполнитель радикально избавился от одной из самых ярких деталей своего сценического образа – кожаных штанов. Певец сжег их в русской печи. Артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время перемен, "требующее радикального подхода".