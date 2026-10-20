Пользователи Сети раскритиковали спортивные навыки певца Shaman

Певец Shaman выложил в своих соцсетях видео, на котором отжался несколько раз, однако комментаторы не оценили уровень физической подготовки исполнителя и разразились шутками по этому поводу. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не для прессы, а для пресса"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) опубликовал в своих соцсетях короткий ролик, в котором продемонстрировал, как отжимается на траве.

"Контент не для прессы, а для пресса", – подписал видео Ярослав.

Однако комментаторы принялись шутить над знаменитостью: одни предположили, что заслуженному артисту РФ было тяжело выполнять упражнение, другие придрались к технике, а третьи и вовсе припомнили ему шалость с облизыванием льда на озере Байкал.

"Вау! Восемь раз", "неправильные отжимания, так ты можешь пережать сосуды и остаться инвалидом", "локти ближе к корпусу прижми", "Байкал 2.0", "ты заставил меня понервничать, брат. Я уж думал, ты сейчас траву лизать начнешь", "упал, лизнул, отжался", – иронизировали пользователи.

Однако нашлись и те, кто призвал певца не обращать внимания на хейтеров, продолжить работать и публиковать "классный контент".

"Убрать от экранов детей"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Прошло уже более полугода, а Ярославу не могут забыть выходку на Байкале. В феврале он опубликовал в своих соцсетях видео, на котором облизал лед, отметив, что решил "попробовать самое чистое озеро в мире".

"А это вкусно!" – озвучил свой вердикт исполнитель.

Ролик взбудоражил общественность. Ситуация стала неиссякаемым источником для мемов: пользователи Сети генерировали изображения Дронова, который облизывал различные предметы, в том числе березу, качели, поручни эскалатора. Некоторые местные СМИ выпустили новость о действиях певца, призвав перед просмотром видео "убрать от экранов детей, беременных женщин и излишне впечатлительных людей".

Помимо шуток, в публичном пространстве сформировалась целая дискуссия, к которой подключились, например, настоящие шаманы – они обсуждали, насколько вообще уместно облизывать Байкал. При этом специалисты Минздрава и врачи через СМИ предостерегли россиян от подобных экспериментов: они могут быть чреваты расстройствами ЖКТ, инфекциями дыхательных путей, травмами рта и даже паразитозом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе заявил, что это еще не самый сомнительный поступок Дронова.

"После микрофона в штанах это уже лучше. Шаг вперед, так сказать, шаг к нормальности", – высказался депутат.

"Shaman на сцене – всегда свободен"

К личной жизни певца также приковано повышенное внимание. В начале октября Ярослава заподозрили в расставании с третьей супругой – главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Причиной стала премьера песни "Прощай, моя любовь".

"Есть слова, которые делят жизнь на "до" и "после". Иногда два человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце долго не принимает то, с чем смирился разум", – написал заслуженный артист РФ в своих соцсетях, презентуя трек.

Подписчики решили, что новинка основана на личных переживаниях певца. Однако вскоре пара опровергла слухи о проблемах в отношениях. Екатерина отметила, что они уже привыкли к таким новостям, потому что подобная информация появляется в Сети часто, раз в 2–3 недели. Сам Дронов и вовсе ответил с иронией на предположения о разрыве.





Shaman певец, заслуженный артист РФ Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но Shaman на сцене – всегда свободен.

Пара расписалась в Донецке в ноябре 2025-го. Летом 2026-го появились слухи, что супруги отпраздновали свадьбу. Однако Дронов заявил, что это был обычный ужин с родственниками и Григорием Лепсом.