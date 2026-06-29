Shaman опроверг новости о свадебном торжестве с Мизулиной спустя полгода после росписи

Певец Shaman опроверг сообщения о том, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной отпраздновали свадьбу в столице. Подробности – в материале Москвы 24.
"Обычный ужин с родственниками"
Певец Shaman опроверг сообщения о том, что устроил мероприятие в честь бракосочетания с Екатериной Мизулиной спустя полгода. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 29 июня.
Ранее издание "СтарХит" со ссылкой на инсайдеров сообщило, что свадебное событие прошло в ресторане на Патриарших прудах в Москве. На праздник якобы пригласили только самых близких, в том числе певца Григория Лепса и мать Мизулиной Елену Борисовну.
Однако Ярослав заявил журналистам, что это был "обычный ужин с родственниками" и даже не тайный. Присутствие на нем Лепса он объяснил тем, что тесно общается с народным артистом РФ.
"А почему бы и нет? Мы с Григорием встречаемся, зачастую просто общаемся, и ужинаем в том числе, и обедаем, порой и завтракаем", – рассказал о взаимоотношениях с коллегой Ярослав.
Исполнитель также прокомментировал ранние сообщения о якобы их с Екатериной разводе.
"Состоялась "тайная свадьба". Еще месяц назад у нас состоялся с Катей "тайный развод". Вот мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать: либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться. Вы уже определитесь: вы нас жените или разводите в конце концов?" – заявил Дронов.
Помимо этого, певец прокомментировал свой развод со второй супругой, Еленой Мартыновой, который произошел в 2024-м в Год семьи. Он заявил, что решил не идти "на сделку с совестью" и не ждать, потому что он живой человек.
Кроме того, Дронов продемонстрировал журналистам свои трусы. Ранее певец заявил, что не носит нижнее белье, потому что не понимает, для чего оно нужно. На пресс-конференции Ярослав напомнил, что крестьяне, князья и цари веками творили историю и не переживали из-за отсутствия на них трусов. Однако на этот раз Дронов отметил, что белье все же надел.
Роспись в Донецке
Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Донецка 5 ноября 2025-го: тогда они посетили ДНР, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. Роспись была скромной: невеста и жених пришли в парных образах – рубашках цвета хаки.
Слухи о романе певца и общественницы появились еще летом 2023-го, когда они вместе посетили Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. При этом пара старалась не комментировать сплетни, а Дронов в одном из интервью в декабре 2024-го и вовсе заявил, что их отношения с Екатериной не переходили грань рабочих и дружеских.
"Созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык", – говорил Ярослав.
Затем пара начала интриговать поклонников совместными появлениями на мероприятиях, одно из них, в феврале 2025-го, получилось провокационным. Знаменитости посетили столичную школу № 1409, ученики которой в один момент начали скандировать: "Горько!". Дронов не растерялся и склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой и имитируя поцелуй.
В марте пара официально подтвердила отношения на концерте певца.
О личной жизни Мизулиной мало что известно. По данным СМИ, для Екатерины брак с певцом первый. А вот для Дронова это уже третья попытка создать семью. От первой супруги, преподавателя народного и эстрадного вокала Марины Рощупкиной, у исполнителя есть дочь Варя, которая родилась в 2014-м. Второй раз Ярослав женился на пиар‑специалисте Елене Мартыновой, однако в 2024-м супруги развелись.