Shaman опроверг новости о свадебном торжестве с Мизулиной спустя полгода после росписи

Певец Shaman опроверг сообщения о том, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной отпраздновали свадьбу в столице. Подробности – в материале Москвы 24.

"Обычный ужин с родственниками"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Певец Shaman опроверг сообщения о том, что устроил мероприятие в честь бракосочетания с Екатериной Мизулиной спустя полгода. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 29 июня.

Ранее издание "СтарХит" со ссылкой на инсайдеров сообщило, что свадебное событие прошло в ресторане на Патриарших прудах в Москве. На праздник якобы пригласили только самых близких, в том числе певца Григория Лепса и мать Мизулиной Елену Борисовну.

Однако Ярослав заявил журналистам, что это был "обычный ужин с родственниками" и даже не тайный. Присутствие на нем Лепса он объяснил тем, что тесно общается с народным артистом РФ.

"А почему бы и нет? Мы с Григорием встречаемся, зачастую просто общаемся, и ужинаем в том числе, и обедаем, порой и завтракаем", – рассказал о взаимоотношениях с коллегой Ярослав.

Исполнитель также прокомментировал ранние сообщения о якобы их с Екатериной разводе.

"Состоялась "тайная свадьба". Еще месяц назад у нас состоялся с Катей "тайный развод". Вот мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать: либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться. Вы уже определитесь: вы нас жените или разводите в конце концов?" – заявил Дронов.

Помимо этого, певец прокомментировал свой развод со второй супругой, Еленой Мартыновой, который произошел в 2024-м в Год семьи. Он заявил, что решил не идти "на сделку с совестью" и не ждать, потому что он живой человек.





Ярослав Дронов певец, заслуженный артист РФ Если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку.

Кроме того, Дронов продемонстрировал журналистам свои трусы. Ранее певец заявил, что не носит нижнее белье, потому что не понимает, для чего оно нужно. На пресс-конференции Ярослав напомнил, что крестьяне, князья и цари веками творили историю и не переживали из-за отсутствия на них трусов. Однако на этот раз Дронов отметил, что белье все же надел.

Роспись в Донецке

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Донецка 5 ноября 2025-го: тогда они посетили ДНР, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. Роспись была скромной: невеста и жених пришли в парных образах – рубашках цвета хаки.

Слухи о романе певца и общественницы появились еще летом 2023-го, когда они вместе посетили Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. При этом пара старалась не комментировать сплетни, а Дронов в одном из интервью в декабре 2024-го и вовсе заявил, что их отношения с Екатериной не переходили грань рабочих и дружеских.

"Созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык", – говорил Ярослав.

Затем пара начала интриговать поклонников совместными появлениями на мероприятиях, одно из них, в феврале 2025-го, получилось провокационным. Знаменитости посетили столичную школу № 1409, ученики которой в один момент начали скандировать: "Горько!". Дронов не растерялся и склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой и имитируя поцелуй.

В марте пара официально подтвердила отношения на концерте певца.

О личной жизни Мизулиной мало что известно. По данным СМИ, для Екатерины брак с певцом первый. А вот для Дронова это уже третья попытка создать семью. От первой супруги, преподавателя народного и эстрадного вокала Марины Рощупкиной, у исполнителя есть дочь Варя, которая родилась в 2014-м. Второй раз Ярослав женился на пиар‑специалисте Елене Мартыновой, однако в 2024-м супруги развелись.