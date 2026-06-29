Shaman показал свои трусы

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, доказал, что носит трусы. Неожиданный вопрос о наличии нижнего белья артисту был задан во время общения с прессой в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает News.ru.

Исполнитель напомнил, что на протяжении многих веков крестьяне, князья и цари создавали историю России, не имея данного предмета одежды. Однако данный факт не мешает современникам восхищаться ими, устанавливать памятники в их честь и изучать их в школах.

"Ох, вот, если кого-то это интересует, хорошо, я продемонстрирую: вот они, на месте", – сказал Дронов, после чего приспустил брюки и продемонстрировал трусы.

Shaman сам спровоцировал обсуждение данного предмета его гардероба. В эфире одной из программ на телевидении он показывал, какие вещи берет с собой на гастроли, и неожиданно признался, что в его чемодане никогда не бывает нижнего белья. По словам артиста, он никогда не носил трусы, поскольку не понимал, в чем заключается их необходимость.

Ранее Дронов попал в скандал после того, как опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого лизнул лед Байкала. Артист опустился на колени, а после "дегустации" сообщил, что ему было вкусно. На ролике он также передал "пламенный привет" поклонникам.

Публикация вызвала всплеск негатива. Shaman, комментируя резонанс, заявил, что не считает свой поступок постыдным. Исполнитель пояснил, что лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь "лизать пятую точку хозяевам на Западе".