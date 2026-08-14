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00:53

Политика

Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников в США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на поставки в США некоторых видов беспилотных летательных аппаратов и их компонентов. Об этом сообщает Белый дом.

Тариф в 100% вводится на дроны с максимальной взлетной массой более 25 килограммов и аппараты, оснащенные тепловизионными системами. Пошлины в 25% затронут виды БПЛА меньших размеров, которые не обладают определенными возможностями, представляющими угрозу национальной безопасности.

Кроме того, указ устанавливает пошлину в 15% на БПЛА и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Республики Корея, Швейцарии и Тайваня, а также тариф в 10% на дроны из Великобритании, при условии, что практически все аппаратное и программное обеспечение, а также технологии происходят из этих стран и США.

Утверждается, что данная мера позволит обеспечить защиту национальной безопасности Соединенных Штатов, а также их оборонной и смежной с ней промышленной базы, способствуя созданию и сохранению рабочих мест в США.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний – ключевой материал, используемый в производстве микросхем и солнечных панелей.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон может ввести "существенные" импортные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на штрафы, наложенные европейскими властями на американские технологические компании.

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