Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады из-за дискриминации экспорта США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал документы о введении дополнительных 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США. Других подробностей не приводится.

Ранее Вашингтон ввел 25% торговые пошлины на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии в США. Соответствующее поручение американскому торговому представительству дал Трамп.

Поводом для таких экономических мер якобы стали недобросовестные действия бразильского руководства. Белый дом обвинил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в срыве переговоров с Соединенными Штатами.