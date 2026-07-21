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21 июля, 13:30

Происшествия

Житель Подмосковья украл брюки из магазина, спрятав их под свои штаны

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего жителя Подмосковья за кражу брюк из торгового зала в Щелкове. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Пролетарском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что молодой человек снял брюки с вешалки, убрал с них противокражные датчики, надел под свои штаны и в таком виде прошел мимо касс.

Злоумышленника задержали на выходе из магазина и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчина в Хамовниках похитил из магазинов почти 7 килограммов икры. Недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки обнаружили во время инвентаризации в торговой сети. Личность подозреваемого установили с помощью камер видеонаблюдения.

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