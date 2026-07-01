В Иркутской области мужчина ограбил магазин, изобразив пистолет натянутой кофтой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Иркутской области местный житель ограбил магазин, изобразив пистолет натянутой кофтой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Вихоревке. По данным ведомства, мужчина зашел в продуктовый магазин, чтобы приобрести воду. Однако на его банковской карте не хватило средств для совершения покупки.

В результате 35-летний мужчина натянул рукав своей кофты на кулак и создал иллюзию, что держит оружие. Затем он начал требовать у продавщицы деньги. Испугавшись, женщина открыла кассу, после чего злоумышленник вытащил оттуда 430 рублей.

Когда в магазин пришла другая покупательница, мужчина вышел на улицу, забрав деньги из кассы. Средства злоумышленник израсходовал на собственные нужды и отправился домой, где его задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее правоохранители задержали в Москве подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору. По данным столичного главка МВД России, двое приезжих мужчин в возрасте 37 и 35 лет проникли в здание под видом игроков. Один из них отвлекал кассира в соседнем зале, а второй похищал деньги из кассы.

Охранник пытался помешать мужчинам, но один из них достал нож и стал угрожать. В результате злоумышленники скрылись. Ущерб от их действий составил примерно 2 тысячи рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО.

