Число погибших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область выросло до пяти

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Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения. Пострадавший доставлен в больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

"Обнаружены погибшими еще 2 человека. Их нашли под завалами спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь", – написал Слюсарь.

Губернатор также рассказал, что осмотрел места падения обломков беспилотников в Каменске-Шахтинском. По его словам, там оказалось повреждено больше всего жилых домов, а также административные здания.

В настоящее время во всех районах области, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь.

Удар по Ростовской области был отражен в ночь на 16 августа. Было ликвидировано свыше 150 БПЛА и ракет. Атака затронула три города и девять районов: Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонский районы.

В результате в Каменске была повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар, который уже потушен.

Возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 квадратных метров. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 гектара. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

