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01 октября, 17:34

Происшествия

Вандалы сломали статую Девы Марии на Корсике

Фото: x.com/lechochretien

Вандалы повредили статую Девы Марии в городе Порто-Веккьо на французском острове Корсика. Об этом сообщает газета "Известия".

Личности злоумышленников удалось установить после того, как они сами опубликовали в соцсетях видео осквернения монумента. На кадрах видно, как молодой человек повис на религиозной скульптуре, обхватив голову фигуры. Несколькими резкими движениями он вырвал изваяние из ниши арки и оттащил его в сторону.

После публикации видеозаписи правоохранители оперативно опознали участников инцидента и задержали их. В настоящий момент они арестованы.

Ранее глава правительства столичного региона Мехико Клара Бругада заявила о решении восстановить демонтированные в 2025 году статуи лидеров Кубинской революции Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары.

Скульптуры установили в саду Табакалера в 2018 году, а затем власти района Куаутемок убрали их, что вызвало критику со стороны общественных организаций и посольства Кубы.

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