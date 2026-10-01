Психолог Макарова призвала не нагружать ребенка кружками в осенние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работать с репетиторами и ходить в кружки нельзя детям в период первых осенних каникул в 2026 году. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

Первые в новом учебном году каникулы начнутся у многих школьников с 5 октября. По мнению эксперта, после сложного периода, когда детям пришлось вернуться из продолжительного отдыха в обучающий процесс, особенно важно дать расслабиться.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Часто родители пытаются использовать освободившееся время для активной работы с репетиторами и походов на кружки, что является большой ошибкой. Нервная система любого человека, а особенно юного, нуждается в разгрузке. Это важное условие для того, чтобы в дальнейшем продолжать успешно учиться и нормально воспринимать информацию.

Каникулы – прекрасное время для общения детей и родителей, что поможет лучше понять друг друга. Поэтому в идеале психолог порекомендовала запланировать какой-то совместный отдых.

"В него обязательно должно входить то, чем любит заниматься сам ребенок, даже если родители считают это пустым времяпрепровождением. То, что помогает ощутить истинное счастье, важно для психологического равновесия", – подчеркнула Макарова.

Желая совместить приятное с полезным, родители могут запланировать на каникулы поход в театр на спектакль по классике, которую дети читали или будут изучать в скором будущем. Это может быть интересным опытом и дать иное восприятие произведения.

Если же были заданы уроки, психолог посоветовала не начинать приступать к ним в первые же дни отдыха, чтобы не нарушать приятную атмосферу каникул. Далее задачи можно разбить на небольшие части, чтобы выполнять без спешки и дозированно, заключила Макарова.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова предупредила, что нельзя оскорблять ребенка во время выполнения домашних заданий. Также запрещается вырывать листы и заставлять ученика переписывать заново. Все это показывает несовершеннолетнему, что он выполняет уроки не для себя, а для кого-то другого, что мешает учиться брать на себя ответственность.

