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01 октября, 17:34

Происшествия

Во Львове убийцу националистки Фарион приговорили к пожизненному заключению

Фото: depositphotos/doomu

Львовский суд приговорил 20-летнего Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По версии следствия, у осужденного возникла личная неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. Зинченко не признал вину и отказался от последнего слова.

Нападение на Фарион было совершено во Львове 19 июля 2024 года. Злоумышленник выстрелил женщине в голову. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, но она скончалась в медучреждении.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White. Нацисты обвинили Фарион в разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества. Позже в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата. Фигуранту на тот момент было 18 лет.

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