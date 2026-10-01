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01 октября, 18:10

Политика

МИД Белоруссии заявил о запрете от Франции выступать на заседании СБ ООН по Украине

Фото: 123RF.com/rabbit75123

Франция запретила Белоруссии выступить на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по Украине. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН (ГА ООН).

Председателем СБ ООН в сентября являлась Франция. По словам министра, после того, как Белоруссия узнала о заседании, страна не только предложила выступить там, но и дать оценку происходящему, а также выдвинуть предложения по дальнейшим действиям.

При этом другим странам позволили принять участие во встрече. Например, Испании.

"Вот я спрашиваю: "Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы". Разница, ведь, есть. Им слово дали", – подчеркнул Рыженков.

При этом Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании СБ ООН, заключил он.

Заседание прошло 23 сентября. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время поездки министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидалось, что в рамках встречи они обсудят украинский конфликт, а также введение санкций президентом США Дональдом Трампом в отношении России.

Переговоры Лаврова и Рубио продолжались около часа. В состав российской делегации также вошли постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

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