Модель Адриана Лима вызвала обсуждения в Сети из-за сильной худобы

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Новые кадры с 45-летней бразильской супермоделью Адрианой Лимой вызвали обсуждения в Сети из-за изменений во внешности. Это произошло после того, как она появилась на вечеринке бренда Revolve в Париже в черной кожаной куртке оверсайз и остроносых туфлях на шпильках.

В комментариях пользователи обратили внимание на ее ноги и предположили, что модель заметно похудела. Среди сообщений также встречались вопросы о возможной анорексии и упоминания препарата "Оземпик".

В 2024 году Лима вернулась на показы высокой моды в Париже и возобновила работу с Victoria's Secret после шестилетнего перерыва. До этого модель столкнулась с критикой из-за изменений фигуры после рождения третьего ребенка в 2022 году. Лима рассказывала о наборе веса и гормональных отеках и призывала с пониманием относиться к изменениям тела после материнства.

Позднее модель сосредоточилась на тренировках и прошла годовой интенсивный курс с упором на бокс и силовые нагрузки.

Ранее певица Арина Гранде объявила паузу от публичной деятельности после завершения тура Eternal Sunshine. Пристальное внимание поклонников исполнительница обратила на себя после выхода альбома Petal 31 июля.

Пользователи соцсетей предположили, что у Гранде проблемы со здоровьем на фоне экстремальной худобы, однако позднее певица сама отвергла догадки.