Ортодонт Жук: гаджеты могут влиять на развитие зубочелюстной системы ребенка

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Долгие часы за смартфоном, планшетом или ноутбуком способны отразиться на зубочелюстной системе ребенка. Об этом Life.ru рассказал стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

Специалист пояснил, что факторами риска являются неверное положение головы, особенности дыхания, работа мышц и нехватка функциональной нагрузки на челюсти. Еще около 10 лет назад неправильный прикус объясняли в основном наследственностью, вредными привычками и ранней потерей молочных зубов. Теперь к этому добавился образ жизни ребенка, включая привычки, связанные с гаджетами.

Сегодня ребенок может часами сидеть, опустив голову к экрану. При постоянном нахождении в данной позе меняется наклон головы, растет нагрузка на шею, а следом перестраивается работа мышц лица и нижней челюсти. Организм – единая биомеханическая система, поэтому стойкое нарушение осанки неизбежно сказывается и на зубочелюстном аппарате.

К этому может присоединяться и питание. Современный рацион часто состоит из мягкой пищи: пюре, йогуртов, каш и готовых блюд, которые почти не требуют жевания. Если ребенок к тому же много времени проводит перед экраном и мало двигается, челюсти недополучают функциональной нагрузки.

Отдельно ортодонт выделил дыхание. За гаджетами дети нередко сидят с приоткрытым ртом. Если это входит в привычку, она может перерасти в хроническое дыхание через рот.

"Неправильное положение языка, изменение работы мышц губ и щек способны влиять на формирование прикуса не меньше, чем наследственность", – отметил Жук.

Кроме того, использование смартфона перед уходом ко сну ухудшает восстановление и сопровождается усилением мышечного напряжения. Врач отметил, что все чаще видит детей и подростков, которые уже в раннем возрасте стискивают зубы во сне, жалуются на усталость жевательных мышц и головные боли. Причина при этом не в самом телефоне, а в образе жизни, который его сопровождает.

Отказываться от гаджетов полностью не нужно, так как они уже стали частью повседневности. Важнее контролировать время перед экраном, следить за осанкой, поддерживать физическую активность и полноценное носовое дыхание, а также включать в рацион твердую пищу.

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