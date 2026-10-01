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01 октября, 16:37

Общество

Потребление красной рыбы в России выросло в 4,5 раза со времен СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красная рыба перестала быть редкостью на столе россиян. Если в 1950 году на человека приходилось всего 0,6 килограмма, то в 2025-м – 2,7. Об этом в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в РФ рассказал член правления РСПП Герман Зверев, передает РИА Новости.

С конца 1950-х и до начала 1990-х тихоокеанские лососи в СССР были "не самым частым гостем на тарелках", отметил экономист. Перелом случился в начале нулевых – именно тогда, по словам Зверева, начался почти четырехкратный рост за счет импорта норвежской семги.

Пик пришелся на 2023 год, когда вылов лососей оказался одним из рекордных, а потребление достигло 4,8 килограмма на человека. Рост произошел в 4,5 раза.

Ранее в Росрыболовстве заявили об отсутствии угрозы дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке, потому вариант с ограничением экспорта на данный момент не рассматривается.

По данным ведомства, на оптовые цены лососевых давит целый набор факторов – от сезонности и объемов предложения до логистики из промысловых районов, затрат на добычу и переработку, инфляции и текущего спроса.

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