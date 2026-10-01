Трамп назвал фейком доклад Пентагона о нехватке боеприпасов

Фото: whitehouse.gov

Официальный доклад Пентагона о дефиците боеприпасов – это "по большей части фейковые новости", заявил в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп.

В сентябре генеральный инспектор Пентагона опубликовал доклад об операции "Эпическая ярость". Согласно документу, США потратили 33,4 миллиарда долларов в период с 28 февраля по 29 июня. При этом расходы на боеприпасы оцениваются в 22,3 миллиарда долларов.

В докладе отмечается, что расход боеприпасов в ходе операции привел к их дефициту в стратегических резервах. Также были выявлены факторы, мешающие оборонной промышленности пополнять запасы.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова сотрудников Пентагона, писали, что ведомство под руководством Пита Хегсета охвачено хаосом и деморализацией. Утверждалось, что он занимается увольнением военных с громкими именами, в том числе среди высшего командного состава.