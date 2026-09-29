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29 сентября, 04:26

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ABC News: хакеры получили доступ к данным около 3 млн человек из баз Пентагона

Хакеры получили доступ к данным около 3 млн человек из баз Пентагона

Фото: depositphotos/trambler58.mail.ru

Неизвестные злоумышленники получили доступ к персональным данным примерно 3 миллионов человек, которые хранились в электронных базах Пентагона. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным журналистов, в результате взлома центра данных кадровых ресурсов были затронуты сведения о 2,76 миллиона ныне живущих людей и еще о примерно 294 тысячи умерших. Инцидент вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности, поскольку хакеры получили доступ к таким данным, как номера социального страхования, а также информация о сфере деятельности военных и гражданских сотрудников ведомства.

Доступ к центру данных сохранялся у хакеров с октября 2025 года по июль текущего года, после чего уязвимость была устранена. Всего в центре хранятся данные более чем о 60 миллионах человек, включая действующих военнослужащих и резервистов, гражданских служащих, ветеранов, подрядчиков и членов семей военных.

При этом в Пентагоне пока не обнаружили свидетельств того, что хакеры воспользовались полученной информацией.

Ранее хакеры из группировки ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили сведения о большинстве сотрудников американской спецслужбы. В подтверждение своих слов хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта и данные примерно о 5 тысячах сотрудников.

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