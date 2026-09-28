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28 сентября, 23:40

Технологии

"Додо пицца" подверглась кибератаке

Фото: depositphotos/dedivan1923

IT-система "Додо пиццы" стала объектом кибератаки, в результате которой хакеры могли получить доступ к персональным данным части клиентов компании. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации компании, в открытом доступе могли оказаться имена, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и составы заказов клиентов. При этом в "Додо пицце" подчеркнули, что платежные данные не хранятся, поэтому они в безопасности.

Команда информационной безопасности компании принимает все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. О произошедшем уже уведомлен Роскомнадзор.

В настоящее время доступ злоумышленников заблокирован, внутренняя проверка продолжается.Также в "Додо пицце" предупредили клиентов, что в случае выхода из аккаунта не стоит беспокоиться – это одна из мер по защите учетных записей.

Ранее компания Delta, которая оказывает охранные услуги для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей, подверглась хакерской атаке. Была взломана система компании, из-за чего у клиентов не заводились машины и не выключалась сигнализация.

В Delta указали, что хакерская атака была спланирована заранее. В результате нее оказалась нарушена работа всех систем.

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