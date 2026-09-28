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28 сентября, 21:03

Политика

Россия предупредила НАТО о риске прямого столкновения из-за Калининграда

Фото: depositphotos/Svtdep

Посольство России в Бельгии направило предупреждение НАТО и бельгийскому МИД о том, что действия Альянса в районе Калининградской области существенно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения. Об этом говорится в комментарии российского посольства.

Дипломаты подчеркнули, что если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, то Россия задействует все имеющиеся средства для защиты своей территории. В посольстве отметили, что у страны есть необходимый потенциал для отражения возможной агрессии.

Поводом стал беспрецедентный рост военной активности блока у российских границ. В ходе масштабных учений Альянс отрабатывает наступательные действия. Как указали в дипмиссии, в Балтийском регионе моделируются сценарии отрыва Калининградской области, а также разрабатываются планы военно-политической изоляции северо-западных портов.

В частности, операция НАТО "Балтийский часовой", стартовавшая в январе 2025 года, нацелена на обкатку механизмов одностороннего блокирования международного судоходства. Кроме того, посольство обратило внимание на заявления о возможностях НАТО наносить удары по военным объектам в Калининградской области и на призывы проводить новые учения у границ России.

Альянс ведет информационную кампанию, раздувая миф о "российской опасности", и распространяет недостоверные сведения о том, что Москва якобы намерена атаковать одно из государств Прибалтики не позднее 2029 года. При этом игнорируются заявления российского руководства об отсутствии планов начинать военные действия против НАТО и предложение зафиксировать взаимные гарантии безопасности.

Россия призвала страны блока воздерживаться от эскалационных заявлений и шагов, чтобы не допустить крупномасштабной конфронтации.

Ранее с призывом усилить военные учения вблизи Калининградской области к НАТО обратился глава МИД Польши Радослав Сикорский. При этом на вопрос о возможном захвате российского региона он ответил отрицательно. В это же время в Кремле говорили, что РФ принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области.

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