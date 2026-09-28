Цены на билеты в поездах дальнего следования проиндексируют с 1 октября 2026 года

Важные нововведения вступят в силу в России в октябре 2026 года. В частности, усилится контроль за деятельностью маркетплейсов, изменятся условия "Семейной ипотеки", а также увеличатся тарифы на ЖКХ.

Контроль за товарами и продавцами на маркетплейсах

С 1 октября закон о платформенной экономике обяжет маркетплейсы показывать покупателям полную информацию о товаре и его реальную цену. К последней относится стоимость, которая проходит не по акции или карте конкретного банка.

Также новые правила запрещают онлайн-продажи лекарств, БАДов и медицинских изделий, у которых нет регистрации в России. Под ограничениями окажется и любая другая продукция, если она изъята из оборота, не прошла госрегистрацию или отсутствует в Госкаталоге пестицидов и агрохимикатов.

Сами маркетплейсы теперь должны проверять личность каждого продавца через "Госуслуги" и реестр предпринимателей. Кроме того, изменять условия договора с партнерами площадки можно будет только после предупреждения за 15 дней. При этом у сайтов появляется право удалять позиции или блокировать личные кабинеты, если продавцы нарушают законодательство или их профили взломали посторонние лица.

Помимо того, покупатели получат возможность направлять претензии по поводу бракованных товаров напрямую через личный кабинет маркетплейса. Также с 1 октября вступают в силу новые штрафы за нарушения при работе онлайн-платформ. Если администрация не проконтролирует сведения в карточке товара, должностные лица рискуют получить штраф на сумму от 30 до 80 тысяч рублей, а юридические – от 50 до 100 тысяч.

К тому же маркетплейсы начнут наказывать, если они умышленно будут уменьшать стоимость товаров за счет продавцов. За такое нарушение должностные лица заплатят от 30 до 80 тысяч рублей, а юридические – от 100 до 300 тысяч.

В свою очередь, гражданско-правовые договоры станут обязательной основой для работы маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. Онлайн-платформы теперь должны в обязательном порядке составлять такие соглашения, публиковать их в интернете и хранить в течение минимум 3 лет. Любая деятельность продавцов и пунктов выдачи на маркетплейсе без подписанного договора полностью запрещается.

Изменение цен на ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные платежи в России проиндексируют с 1 октября. Изменение стоимости услуг в регионах составит от 8 до 22%, а средний показатель по стране зафиксируется на уровне 9,9%.

Тем не менее общая сумма в квитанции не вырастет ровно на фиксированную величину: итоговый платеж рассчитывается индивидуально для каждого. Размер начислений зависит от площади квартиры, фактического расхода воды и электричества, структуры услуг и решений местных органов управления.

Усиление контроля за табачной продукцией

С 1 октября вводится обязательное лицензирование для всех продавцов табачной и никотиносодержащей продукции. Согласно закону, оптовым компаниям придется получать разрешения в Росалкогольтабакконтроле, а розничным магазинам – у администраций регионов. Мера призвана убрать с рынка контрафакт, закрыть незаконные торговые точки и ограничить доступ подростков к таким товарам.

Кроме того, магазины лишатся права реализовывать табачную и никотиносодержащую продукцию, если допустят ее открытую выкладку, продажу несовершеннолетним, торговлю в общественном транспорте или вблизи учебных заведений.

Деятельность МФО

С 1 октября микрофинансовые организации (МФО) потеряют право оформлять третий заем со ставкой выше 200% годовых, если у клиента уже есть два таких невыплаченных долга. Данное ограничение будет действовать до 1 апреля 2027 года, после чего Банк России планирует еще сильнее ужесточить правила выдачи.

Одновременно с этим расширится список сведений, которые финансовые организации обязаны направлять в бюро кредитных историй.

Новые условия "Семейной ипотеки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новые правила "Семейной ипотеки" также вступят в силу с 1 октября. Теперь условия кредитования зависят от количества детей и места жительства заемщиков.

Процентные ставки будут составлять от 2 до 12% годовых. Чем больше детей в семье, тем ниже окажется процент. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки распределятся следующим образом. Семьи с пятью и более детьми получат ипотеку под 4%, с четырьмя – под 6%, с тремя – под 8%, с двумя – под 10%, а с одним ребенком – под 12%. Обязательное условие: хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет.

В остальных регионах России ставки окажутся ниже. Семьи с пятью и более детьми смогут взять кредит под 2%, с четырьмя – под 4%, с тремя – под 6%, с двумя – под 8%, а с одним ребенком – под 10%.

Максимальная сумма и сроки господдержки также станут иными. В столичных регионах лимит составит от 12 до 18 миллионов рублей, а во всех остальных субъектах – от 6 до 10 миллионов рублей. Государство будет помогать выплачивать льготный кредит максимум 15 лет вместо прежних 30.

СБП в банкоматах

С 1 октября Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Воспользоваться услугой можно будет при условии, что обе кредитные организации подключены к такой опции, однако окончательное решение о внедрении сервиса каждая финансовая организация принимает самостоятельно.

Регулятор установил лимиты на внесение денег, при этом может взиматься и комиссия. За один раз разрешается положить на свой счет не более 25 тысяч рублей, суточный лимит составляет 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч. Размер возможной платы за транзакцию будет напрямую зависеть от тарифов конкретного банка.

Рост стоимости билетов на поезда

Цены на пассажирские железнодорожные перевозки вырастут на 9,2% с 1 октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Новые тарифы затронут услуги по использованию инфраструктуры общего пользования при путешествиях в поездах дальнего следования. В частности, индексация отразится на билетах в плацкарте, в общих вагонах, а также на перевозках багажа и грузобагажа.

При этом регулирование стоимости купе и СВ остается за перевозчиком: влияние государства на эти тарифы не распространяется.

