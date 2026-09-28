МВД напомнило о трехлетнем сроке действия РВП в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разрешение на временное проживание в России выдается иностранцам максимум на три года и после окончания этого срока не продлевается. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

В ведомстве призвали заранее решать вопрос с дальнейшим миграционным статусом. После года проживания в России по РВП иностранец получает право обратиться за видом на жительство. В МВД рекомендуют подавать документы минимум за четыре – шесть месяцев до окончания срока действия разрешения, учитывая продолжительность их рассмотрения.

При наличии предусмотренных законом оснований иностранный гражданин также может претендовать на получение российского гражданства без предварительного оформления ВНЖ. Если перейти на другой статус невозможно, РВП можно оформить заново. В МВД подчеркнули, что в таком случае речь идет о новой процедуре, а не о продлении, и в некоторых случаях потребуется квота.

До окончания трехлетнего срока РВП также необходимо соблюдать установленные требования. В частности, ежегодно в предусмотренные сроки нужно подавать уведомление о подтверждении проживания и дохода. Его пропуск может стать основанием для аннулирования разрешения.

РВП также могут аннулировать, если иностранный гражданин находится за пределами России более 180 дней в течение календарного года или несвоевременно переоформил документ после смены паспорта.

Вместе с тем с 1 сентября в России вступили в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами. Срок обязательного медосмотра для иностранцев, находящихся в стране более 3 месяцев, был сокращен с 90 до 30 дней, при выявлении опасных инфекций следует депортация.