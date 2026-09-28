The Times of India: тигр напал на грибника в индийском лесу и отгрыз ему ногу

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Рабочий погиб после нападения тигра в индийском округе Гадчироли. Об этом сообщает The Times of India.

45-летний Балу Виттхал рано утром отправился в лес собирать грибы, однако спустя несколько часов не вернулся домой. Родственники вместе с соседями начали поиски, а останки мужчины обнаружили только почти через сутки. Ноги были отделены от туловища, одну хищник утащил примерно на 12 метров, вторую, предположительно, съел.

Специалисты установили, что причиной гибели мужчины стало нападение тигра. Полиция и сотрудники лесной охраны осмотрели место происшествия и составили протокол.

Родственникам погибшего уже выплатили часть положенной компенсации. Оставшуюся сумму семья получит после оформления необходимых документов. Нападение встревожило местных жителей, многие из которых регулярно ходят в этот лес за дровами и сезонными плодами.

Ранее тигр напал на сотрудника тайского заповедника Хуайкхакхэнг, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и убил его. Специалисты указали, что мотивом не мог быть голод, так как вокруг много добычи, а животные этого вида обычно не приближаются к людям. После трагедии заповедник на время закрыли.