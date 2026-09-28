Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 21:33

Происшествия
Главная / Новости /

The Times of India: тигр напал на грибника в индийском лесу и отгрыз ему ногу

В Индии тигр напал на грибника в лесу и отгрыз ему ногу

Фото: depositphotos/Jearud

Рабочий погиб после нападения тигра в индийском округе Гадчироли. Об этом сообщает The Times of India.

45-летний Балу Виттхал рано утром отправился в лес собирать грибы, однако спустя несколько часов не вернулся домой. Родственники вместе с соседями начали поиски, а останки мужчины обнаружили только почти через сутки. Ноги были отделены от туловища, одну хищник утащил примерно на 12 метров, вторую, предположительно, съел.

Специалисты установили, что причиной гибели мужчины стало нападение тигра. Полиция и сотрудники лесной охраны осмотрели место происшествия и составили протокол.

Родственникам погибшего уже выплатили часть положенной компенсации. Оставшуюся сумму семья получит после оформления необходимых документов. Нападение встревожило местных жителей, многие из которых регулярно ходят в этот лес за дровами и сезонными плодами.

Ранее тигр напал на сотрудника тайского заповедника Хуайкхакхэнг, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и убил его. Специалисты указали, что мотивом не мог быть голод, так как вокруг много добычи, а животные этого вида обычно не приближаются к людям. После трагедии заповедник на время закрыли.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика