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28 сентября, 21:21

Происшествия

Число жертв пожара на производстве петард в Ярославской области достигло 14 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области достигло 14 человек, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Михаила Евраева.

Кроме того, в результате пожара пострадал еще один человек.

Возгорание на предприятии в селе Кубринск под Переславлем-Залесским произошло 28 сентября. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Из-за возникшего пожара здания завода были разрушены. Один из очевидцев рассказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

Оперативные службы заявили, что на производстве могли находиться до 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы – на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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