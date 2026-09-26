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26 сентября, 15:52

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ТАСС: в центре Томска загорелся торговый центр "Оранжевое небо"

В центре Томска загорелся торговый центр "Оранжевое небо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Томска произошел пожар в торговом центре "Оранжевое небо". Об этом сообщает ТАСС.

Здание, в котором расположен ТЦ, является объектом культурного наследия. Оно входит в ансамбль артиллерийских казарм, возведенных в 1907–1913 годах. По данным агентства, горит кровля. Дым от возгорания виден на другом конце города.

На месте работают пять пожарных автомобилей. Район оцеплен сотрудниками Росгвардии. В ГУ МЧС по Томской области агентству сообщили, что площадь возгорания пока не установлена, данные уточняются.

Ранее загорелась кровля второго этажа торгового центра в городе Назарово, который расположен в Красноярском крае.

Спустя время пожарным удалось потушить возгорание, площадь которого составила 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 36 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

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